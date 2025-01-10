مارسيل كولر: الأهلي يعاني من الإصابات وهدفنا الفوز على ستاد أبيدجان

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن فريقه استعد جيدا لمواجهة مضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري، غدا السبت.

ويحل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 12 لقبا، ضيفا على ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة خلف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، الذي يستضيف شباب بلوزداد الجزائري، صاحب المركز الثالث بست نقاط، بعد غد الأحد في ذات الجولة، فيما يقبع ستاد أبيدجان، الذي توج باللقب عام 1966، في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نستعد بشكل جيدا للمباراة، ونعلم أنها مواجهة صعبة أمام منافس قوي يرغب في الفوز على أرضه ووسط جماهيره، ولكننا نسعى لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة".

وأضاف: "الأجواء في أبيدجان مختلفة، ولاحظنا ارتفاع درجات الحرارة.. والملعب جيد وسعداء بالأجواء هنا وهدفنا الفوز فقط".

وأوضح: "المجموعة صعبة، والأهلي يعاني من إصابات عديدة، ولكن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع، ويعتمد على كل المتواجدين في القائمة".

وشدد كولر، الذي قاد الأهلي إلى التتويج باللقب الأفريقي في النسختين الماضيتين، "لدينا لاعبون أصحاب خبرات في التعامل مع مختلف المواقف الصعبة التي تظهر المعدن الحقيقي للاعبي الفريق، أجهز اللاعبين للعمل على تحقيق الفوز، وهدفنا الفوز بالمباراة. فريق ستاد أبيدجان قوي، ونجح في تسجيل هدفين بمباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة".