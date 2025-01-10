«العنابي» يدرس استبدال أوتيلي في الميركاتو الشتوي

تدرس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة إمكانية الاستغناء عن المحترف النيجيري، فيليب أوتيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد الظهور المخيب للاعب مع الفريق الأول وعدم تقديمه الإضافة منذ انضمامه إلى صفوف «العنابي» مطلع الموسم الحالي.

وكان الوحدة تعاقد مع أوتيلي في الصيف الماضي قادماً من نادي كلوج الروماني في أغلى صفقات النادي للموسم الحالي بقيمة 3 ملايين يورو، حيث كانت تعول عليه الآمال لتحقيق إضافة هجومية قوية للفريق، إذ توج الموسم الماضي مع كلوج بلقب هداف الدوري الروماني برصيد 18 هدفاً، وصنع 8 تمريرات حاسمة، لكنه ظهر بشكل مغاير مع الوحدة في الموسم الحالي. وعلمت «البيان» أن إمكانية استبدال أوتيلي بلاعب أجنبي جديد أصبح احتمالاً وارداً خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري، حيث من المنتظر أن تتضح الصورة بشكل نهائي بخصوص رحيله أو استمراره مع الفريق خلال الفترة القليلة القادمة.

إحصائية

وكشفت إحصائيات اللاعب مع الوحدة عن ضعف مشاركاته مع الفريق نتيجة عدم ظهوره بالمستوى المأمول، إذ بلغ إجمالي دقائق اللعب التي خاضها اللاعب في مباريات الدوري 423 دقيقة فقط على مدار 10 جولات في دوري أدنوك للمحترفين، واستبعد من قائمة الفريق في مباراته الأخيرة أمام دبا الحصن في الجولة الـ11 التي انتهت لمصلحة «العنابي» 4 - 1.

ورغم البداية الجيدة لأوتيلي مع الوحدة خلال فترة المعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا قبل انطلاق الموسم بعد تألقه في المباريات الودية الإعدادية وتسجيله العديد من الأهداف، لكن حدث العكس في المباريات الرسمية، إذ شارك اللاعب في 9 مباريات، بواقع 4 مباريات أساسياً واستبدل في 3 منها، ودخل بديلاً في 5 مباريات، وغاب عن مباراتين. وتوقعت الأوساط الرياضية أن يكون أوتيلي أحد نجوم الموسم، إلا أنه لم يقدم أي مساهمة تهديفية مع الفريق على الإطلاق، وغاب عن تسجيل الأهداف أو الصناعة، بينما قدم 3 تمريرات مؤثرة، و15 مراوغة ناجحة.