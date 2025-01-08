السماح لبرشلونة بتمديد فترة تسجيل داني أولمو حتى نهاية الموسم

سمحت المحكمة الرياضية الإسبانية لنادي برشلونة بتمديد فترة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور مؤقتاً.

وقال المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إنه منح نادي برشلونة الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم تسجيلاً مؤقتاً لداني أولمو لبقية الموسم بعد انتهاء فترة السماح المبدئية لمدة أربعة أشهر في 31 ديسمبر الماضي.

ووقع برشلونة مع أولمو في أغسطس الماضي مقابل نحو 55 مليون يورو (57 مليون دولار)، ولكن مع عدم قدرة النادي على الوفاء بالحد الأقصى للأجور في الدوري الإسباني، تم تسجيل لاعب خط الوسط المهاجم واللاعب الدولي الإسباني فقط في النصف الأول من الموسم.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا أعلنا قبل أيام رفضهما إعادة تسجيل أولمو وفيكتور بعد انتهاء المهلة المحددة (31 ديسمبر 2024) دون تلبية شروط اللعب المالي النظيف وعدم الوصول إلى قادة 1:1 حتى التاريخ المذكور.

وسيغيب أولمو وفيكتور عن مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقررة الليلة في مدينة جدة السعودية.