بعد الإطاحة به من الكأس.. الاتحاد يسعى لمواصلة تقدمه على الهلال في الدوري

حرم الاتحاد منافسه الهلال من الاحتفاظ بكأس ملك السعودية لكرة القدم وهو ما يطمح لتكراره في الدوري السعودي للمحترفين بتعزيز صدارته ومواصلة التقدم على حامل لقب المسابقة بعد استئنافها عقب انتهاء كأس الخليج (خليجي 26).

وبعد مباراة متقلبة مع الهلال انتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يحسمها الاتحاد 3-1 بركلات الترجيح في دور الثمانية من كأس الملك، سيوجه فريق المدرب لوران بلان أنظاره نحو الدوري عندما يحل ضيفا على الفيحاء مساء يوم السبت أملا في تحقيق الفوز وزيادة رصيده البالغ 36 نقطة.

ويتطلع الاتحاد لاستكمال حملته الرائعة بعد عودة الدوري وتحقيق فوزه العاشر تواليا.

وبدا الاتحاد في حالة رائعة بعد فترة توقف طويلة، إذ سجل القائد كريم بنزيمة هدفين في شباك ياسين بونو، كما تصدى الحارس بريدراج رايكوفيتش لثلاث من أربع ركلات ترجيح سددها الهلال.

ويبدو أن الاتحاد لن يجد صعوبة في تحقيق الفوز بملعب الفيحاء المتعثر وقبل الأخير برصيد ثماني نقاط، لكنه ربما يبدأ المباراة وهو في المركز الثاني إذا فاز الهلال على العروبة في وقت مبكر من يوم السبت.

واستعاد فريق المدرب جورجي جيسوس توازنه وفاز في آخر مباراتين بعدما انتصر مرة واحدة في ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى 34 نقطة.

لكن الهلال سيحاول التعافي من توديع كأس الملك بركلات الترجيح، التي ابتسمت له أمام النصر في نهائي العام الماضي، والتغلب على العروبة صاحب المركز 13 رغم الشكوك في مشاركة هداف الدوري ألكسندر ميتروفيتش الذي غادر مباراة الاتحاد للإصابة.

صراع المركز الثالث

أنهى القادسية مواجهته مع التعاون في الكأس بنجاح بعدما انتزع بطاقة التأهل لقبل النهائي، وسيبحث الآن عن الفوز عليه مجددا لتعزيز وجوده في المركز الثالث ومواصلة التقدم على النصر.

ويمتلك القادسية، الذي فاز في مبارياته الست الأخيرة، 28 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على النصر الذي فاز مرتين فقط في آخر ست مباريات.

وستكون الضغوط كبيرة على القادسية، إذ قد يلعب المباراة وهو بنفس رصيد النقاط مع النصر إذا فاز فريق المدرب ستيفانو بيولي على الأخدود يوم الخميس كما أن التعاون سيحاول الثأر من خسارته الكبيرة 3-صفر على ملعبه في وداع كأس الملك من دور الثمانية.

وسيراقب الأهلي المشهد إذ يتطلع لمواصلة انتفاضته في الدوري وتحقيق الفوز الخامس تواليا للوصول إلى النقطة 26 والوجود بالقرب من المربع الذهبي، لكنه سيصطدم بالشباب الذي يتساوى معه بنفس عدد النقاط، لكنه يتأخر بفارق الأهداف ليحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة.

ويحل الشباب ضيفا على فريق المدرب ماتياس يايسله بمعنويات كبيرة بعدما تفوق 2-1 على الفيحاء في الكأس تحت قيادة المدرب التركي فاتح تريم الذي حل محل فيتور بيريرا الذي اتجه لتدريب ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي.

وتفتح الجولة يوم الخميس بمواجهة الفتح متذيل الترتيب مع الوحدة صاحب المركز 16، أول المراكز المؤدية للهبوط، الذي يتقدم عليه بثلاث نقاط.

وفي نفس اليوم يلعب الرياض، السابع وله 21 نقطة، مع الخليج الذي يتأخر عنه بمركز واحد ونقطتين.

ويستضيف الاتفاق، الذي فاز على الخليج ليعود للانتصارات بعد تسع مباريات، منافسه الخلود يوم الجمعة قبل أن يحل ضمك ضيفا على الرائد.