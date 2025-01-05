هدف إبراهيم عادل المذهل يخطف الفوز لبيراميدز على الترجي في دوري أبطال أفريقيا

حول بيراميدز المصري تأخره بهدف أمام ضيفه الترجي التونسي إلى الفوز 2-1 بفضل هدفين متأخرين أحدهما بركلة خلفية من إبراهيم عادل في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وقلب بيراميدز الطاولة على ضيفه التونسي في غضون ثلاث دقائق بعدما كان متأخرا بهدف حتى الدقيقة قبل الأخيرة.

ورغم الهزيمة القاسية حافظ الترجي على صدارة المجموعة بسبع نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق الأهداف على بيراميدز فيما يأتي ساجرادا الأنجولي في المركز الثالث بخمس نقاط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه دجوليبا المالي متذيل الترتيب بنقطتين في مباراة أخرى بالمجموعة أقيمت في نفس التوقيت اليوم.

ووضع الجزائري يوسف بلايلي الترجي في المقدمة في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمني من محمد بن على داخل منطقة جزاء بيراميدز حولها الدولي الجزائري بتسديدة قوية سكنت شباك أحمد الشناوي حارس الفريق المصري.

وأدرك مصطفي فتحي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية بيسراه من الناحية اليسرى للمرمى خدعت أمان الله مميش حارس الترجي وسكنت شباكه.

وسجل عادل هدفا مذهلا من ركلة خلفية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر تمريرة عرضية متقنة من فتحي ليقتنص النقاط الثلاث لبراميدز.

وأرسل صديق أوجولا ضربة رأس قوية في الدقيقة 12 مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الترجي.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق أطلق فيستون مايلي مهاجم بيراميدز القادم من الكونجو الديمقراطية تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية لمرمى الترجي.

واعتمد الترجي في الشوط الثاني على الهجمات المرتدة السريعة وترك الاستحواذ لبيراميدز.

وشهدت الدقيقة 59 ركلة ركنية لبيراميدز نفذها عادل ليرسل تمريرة عرضية قابلها أوجولا بركلة خلفية تصدي لها مميش ببراعة.

وسينتقل بيراميدز لأنجولا في الجولة المقبلة لمواجهة ساجرادا فيما يلعب الترجي في مالي مع دجوليبا.