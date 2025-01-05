باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو في الدوحة

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب النسخة 48 من كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، بعد الفوز بهدف على منافسه موناكو مساء اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الوحيد في الدقيقة 92 من المباراة التي أقيمت على ملعب 974 أحد ملاعب كأس العالم الأخيرة "قطر 2022".

وحقق الفريق الباريسي اللقب للمرة الثالثة على التوالي ورقم 13 في تاريخه ليعزز تربعه على عرش أكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر الفرنسي.

أما موناكو الذي شارك بصفته وصيفا للدوري الفرنسي في الموسم الماضي، فقد خسر نهائي كأس السوبر المحلي للمرة الثالثة أمام باريس سان جيرمان بعد عامي 2017 و2018.

وبقى موناكو برصيد 4 ألقاب فقط آخرها في عام 2000، وفشل أيضا في رد اعتباره من الخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2 / 4 في مباراة الدور الأول من الدوري الفرنسي في 18 ديسمبر الماضي.

وسقط موناكو أيضا في آخر 8 نهائيات بالمسابقات المحلية المختلفة منها الخسارة في 7 نهائيات أمام باريس سان جيرمان.