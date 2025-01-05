بعد النتائج الأخيرة السيئة للأهلي المصري.. 4 مدربين مرشحين لخلافة كولر

استمر أداء الأهلي المصري المتذبذب في كافة المسابقات التي يشارك بها، بعد خسارة قبل نهائي كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكي، وخسارة تأهل تاريخي لنهائي البطولة، وسلسلة من التعادلات بالدوري المصري والإخفاق أمام شباب بلوزداد الجمعة الماضي في الدقيقة 90 من خطأ فادح لمحمد الشناوي.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية فإن هناك أربعة مدربين أجانب على مائدة لجنة التخطيط تم ترتيبهم وفقاً لسيرتهم الذاتية، ولا يوجد أي قرارات تخص رحيل مارسيل كولر، ولكن هناك اتفاق شبه ضمني على رحيل المدير الفني في حال تدهور النتائج أو الخروج من بطولة أفريقيا.

وفي هذا الإطار تعقد لجنة التخطيط بالأهلي المصري برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف اجتماعاً مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حضور محمود الخطيب رئيس النادي وذلك لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بفريق الكرة، خاصة وأن هناك العديد من الاستفسارات للجنة.

ويأتي في مقدمة استفسارات اللجنة هل لدى كولر رغبة في الرحيل خلال الوقت الحالي؟ وهل اتخذ قراره باعتزال التدريب عقب كأس العالم للأندية؟ وموقف الصفقات الجديدة.

وتسعى اللجنة إلى الحصول على إجابات واضحة من المدير الفني السويسري والتعرف على أسباب الخسارة الغريبة أمام الفريق الجزائري بدوري أبطال أفريقيا في اللحظات الأخيرة وخطته ورؤيته الكاملة لمشوار الفريق في دوري الأبطال من أجل الاحتفاظ باللقب القاري.

ودائما ما يبرز اسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي وعودته مرة أخرى لقيادة الفارس الأحمر في ظل النتائج المتراجعة للأهلي في الفترة الأخيرة وهو ما جعل الجماهير الحمراء تبحث عن حقيقة عودة فايلر ورحيل مارسيل كولر المدير الفني الحالي للأهلي.

وكشف مصدر بالأهلي المصري حقيقة الأنباء المتناثرة عن تفكير مسئولي النادي الأهلي في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق، لخلافة مواطنه مارسيل كولر المدير الفني، لاسيما بعد تراجع نتائج الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن كل ما يتردد عن تفكير الأهلي في عودة فايلر غير صحيح.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لم تفاوض فايلر بشأن العودة أو تفتح خط مفاوضات معه، وكل ما يتردد عن التعاقد معه بدلا من كولر غير صحيح، وأن كولر مستمر حتى نهاية عقده مع الأهلي، وسيكون مدرب الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة بشهر يونيو المقبل.