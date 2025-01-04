أورلاندو بيراتس ينتزع صدارة المجموعة الثالثة من الأهلي المصري في أبطال أفريقيا

ارتقى فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري 3/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات.

ورفع أورلاندو بيراتس رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن الأهلي المصري، حامل اللقب، والذي خسر أمس الجمعة أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف.

وتجمد رصيد ستاد أبيدجان عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، بفارق خمس نقاط خلف شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث.

وتقدم أورلاندو بيراتس في الدقيقة 22 عن طريق ريليبو موكوفينج، قبل أن يضيف باتريك ماسوانجاني الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 85 سجل ديون هوتو الهدف الثالث لأورلاندو بيراتس.