إنريكي: سان جيرمان يسعى لحصد لقب كأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو

أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أنه يكن كل الاحترام لفريق موناكو قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا الأحد في كأس السوبر الفرنسي على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم السبت: "مواجهات سان جيرمان وموناكو دائما ما تتسم بالندية والإثارة ومن الصعب التنبؤ بهوية الفائز في مثل تلك المواجهات، لكن أتمنى أن يكون النصر حليفنا".

وأضاف "أعتقد أن مباراة الغد ستكون مختلفة وستكون نهائي جميل وأتمنى أن تستمتع الجماهير بوجبة دسمة لكرة القدم".

وأشار "أتمنى أن تكون بداية النصف الثاني للموسم جيدة وأن نقدم المردود اللازم، سيكون هناك فرص لكل اللاعبين وهذا ما نعمل عليه منذ قدومنا للنادي، أحاول منح الفرص لاكبر عدد من اللاعبين".

وتابع "أعتقد أن سياسة الفريق لا تتغير وهي الاعتماد على لاعبين ذات مستوى مرتفع، لا نعتمد فقط على الأداء الجميل بل نسعى دائما لحصد الألقاب وأنا على قناعة بسياسة النادي في الاعتماد على لاعبين يافعين من أكاديمية النادي أو لاعبين شباب من أندية أخرى".

وانتقل إنريكي للحديث عن مشوار فريقه في دوري أبطال أوروبا، وقال "دوري الابطال ظلم بعض الاندية، هي بطولة مختلفة عما تعودنا عليه وبعد ست مباريات قمنا بتحليل الأداء ورأينا الروزنامة التي تختلف عما سبق لكن القرعة ليست دائمة عادلة لكن سنرى إذا كان بإمكاننا التأقلم وذلك يتوقف على النتائج".

وأبدى المدرب الإسباني إعجابه الشديد بالبنية التحتية لدولة قطر مشيرا إلى أنها أصبحت واحدة من الوجهات الكبرى في استضافة الفعاليات الرياضية على المستوى العالمي.

وأشار: "عشنا أجواء جميلة في منتخب إسبانيا خلال مونديال قطر 2022، ومن الرائع أن يتكرر وجودنا هنا من حين لأخر، في قطر نشعر باننا نلعب على ملعبنا والجمهور القطري عاشق لكرة القدم".

ورفض إنريكي الحديث عن التكهنات المتزايدة بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف سان جيرمان، وقال "لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى".