بيراميدز يسعى لتعويض خسارته أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

قال كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز المصري إن فريقه يسعى لتعويض خسارته أمام الترجي في الجولة السابقة عندما يستقبله في القاهرة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا الأحد.

وخسر بيراميدز 2-صفر في تونس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الترجي المتصدر.

وأبلغ يورتشيتش مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "مباراة الغد غاية الأهمية. لابد من الفوز من أجل التقدم خطوة نحو دور الثمانية".

وأرجع مدرب بيراميدز سبب الخسارة في تونس "لإصابة عدد كبير من اللاعبين بنزلات البرد" مؤكدا مشاركة بعض اللاعبين في المباراة رغم عدم اكتمال عملية شفاءهم.

وأضاف "خسرنا المباراة رغم الأداء الجيد، لكن الوضع مختلف الآن بعد عودة أغلب اللاعبين. لدينا رغبة للتعويض والفوز قبل السفر إلى أنجولا (لمواجهة ساجرادا إسبيرانسا) في الجولة الخامسة".

وقال يورتشيتش إنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة لاختيار تشكيلة بيراميدز في المباراة للتأكد من جاهزية "بعض اللاعبين" ومعرفة مدى تعافيهم من الإصابة.

ويتقاسم بيراميدز، بطل كأس مصر، صدارة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك بعد مرور سبع جولات ولكل فريق 14 نقطة.