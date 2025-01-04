يانج أفريكانز التنزاني يهزم مازيمبي الكونغولي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

فاز يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه مازيمبي الكونغولي 3/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ورفع يانج أفريكانز رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بفارق نقطتين عن مازيمبي صاحب المركز الرابع والأخير.

ويلتقي فريق الهلال السوداني، متصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، مع ضيفه مولودية الجزائر، الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم مازيمبي عن طريق أليونا بادارا من ضربة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يدرك كليمان فرانسيس التعادل ليانج أفريكانز في الدقيقة 33.

وسجل ستيفان عزيز كي الهدف الثاني ليانج أفريكانز في الدقيقة 56، وبعده بأربع دقائق عاد فرانسيس ليسجل الهدف الثاني له والثالث ليانج أفريكانز.