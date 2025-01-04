الإسماعيلي والبنك الأهلي يصعدان لدور الـ16 في كأس مصر

تأهل فريقا الإسماعيلي والبنك الأهلي لدور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، اليوم السبت.

صعد الإسماعيلي بعد الفوز على ضيفه طنطا بهدف وحيد سجله علي الملواني في الدقيقة 28 من المباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية.

وسيلعب الإسماعيلي في الدور القادم ضد إنبي الذي تأهل بدوره بالفوز بهدف دون رد على حرس الحدود، أمس الجمعة.

وفي نفس التوقيت فاز البنك الأهلي على ضيفه بترول أسيوط بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات دور الـ32.

وسجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الوحيد في الدقيقة 78 من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وينتظر البنك الأهلي في دور الـ16 الفائز من مواجهة المصري البورسعيدي ضد وادي دجلة التي تأجلت ليوم 8 فبراير/شباط المقبل بسبب مشاركة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلعب المصري ضد الزمالك المصري غدا الأحد في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.