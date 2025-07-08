أشرف حكيمي.. أمل سان جيرمان للتتويج بالكأس

واصل النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي، متعدد الأدوار الذي يجمع بين صلابة المدافع وفعالية المهاجم، تألقه مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليقوده إلى حجز مكان في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأمام نحو 70 ألف متفرج في أتلانتا، كانت الدقائق الأخيرة تمر سريعاً خلال دور الثمانية لمونديال الأندية، بين سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني، وتمسك الفريق الفرنسي بتقدمه الضئيل 1 - صفر، لكن حالتي الطرد اللتين تعرض لهما لاعباه ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز أعادتا الأمل للفريق البافاري في إمكانية إدراك التعادل بطريقة دراماتيكية، ومع ذلك، لم يكن الوقت في صالحهم، حيث كانت عقارب الساعة لا ترحم أحداً.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، دفع بايرن بكل لاعبيه إلى الأمام، ليجد حكيمي نفسه محاصراً قرب الخط الجانبي، وسط غابة من القمصان الحمراء، كان الخيار البديهي أن يحتفظ بالكرة ويقتل الوقت، لكنه لم يفعل ذلك أمام ضغط هاري كين الذي لم يهدأ، حيث انطلق بسرعة البرق متجاوزاً دايوت أوباميكانو وتوماس مولر، تاركاً إياهم يلاحقون طيفه، قبل أن يحسم الأمر بأسلوب أقل فنية لكنه أكثر حسماً، إذ واجه كونراد لايمر ومع اقتراب سيرج نابري، مرر الكرة إلى عثمان ديمبيلي، الذي سدد بيمناه كرة قوية أنهت آمال الفريق الألماني تماماً.

أشرف حكيمي، الذي كان أيضاً من أعمدة إنجاز المغرب التاريخي في بلوغ نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، يعرف جيداً طريق المرمى.