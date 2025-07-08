تشيلسي وفلومينينزي.. حلم التأهل لنهائي مونديال الأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم صوب ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، حيث يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع فلومينينزي البرازيلي في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، في مواجهة تجمع بين طموح تشيلسي الباحث عن مجد عالمي جديد، وصلابة بطل أمريكا الجنوبية الراغب في كتابة تاريخ جديد.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا من قبل، في التاريخ الحديث، وهو ما يجعل من هذه المباراة حدثاً فريداً من نوعه في سجل البطولة، ويضفي عليه طابع الإثارة والغموض في ظل اختلاف المدرستين الكرويتين كلياً.

ورغم أن المباراة تقام على أرض محايدة، إلا أن فلومينينزي سيعتبر الفريق «المضيف» في نيوجيرسي، ما يمنحه ربما شعوراً رمزياً بالمسؤولية أمام جماهير أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة.

وكان تشيلسي تأهل لهذا الدور، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز على «لوس أنجليس» الأمريكي بهدفين نظيفين، ثم الخسارة أمام فلامينجو 1 / 3، والفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز في دور الـ16 على بنفيكا البرتغالي 4 / 1، قبل أن يحقق فوزاً مثيراً على بالميراس 2 / 1 في دور الثمانية.

ويعتمد تشيلسي على بيدرو نيتو، الذي يتصدر قائمة هدافي تشيلسي في البطولة بثلاثة أهداف، كما ساهم كل من كريستوفر نكونكو وريس جيمس بهدف لكل منهما، ما يبرهن على تعدد الخيارات الهجومية في صفوف الفريق الإنجليزي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أضاف كل من توسين أديرابايو وكول بالمر إلى رصيد الفريق التهديفي، ليؤكد تشيلسي امتلاكه هجوماً متنوعاً قادراً على اختراق أي دفاع.

على الجانب الآخر، يدخل فلومينينزي المباراة متسلحاً بخبرته القارية ودفاعه الحديدي، وقدم أداء جيداً في دور المجموعات، وصعد كثاني المجموعة الخامسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما تعادل معه سلباً ثم فاز على أولسان الكوري الجنوبي 4 / 2 وتعادل سلباً مع صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفي دور الـ16، قدم فلومينينزي مفاجأة، بعدما نجح في إقصاء إنتر ميلان الإيطالي بالفوز عليه بهدفين نظيفين، قبل أن يتغلب على الهلال السعودي في دور الثمانية بنتيجة 2 / 1.

ويدرك الفريق البرازيلي حجم التحدي أمام فريق بحجم تشيلسي، لكنه يعول على تماسكه التكتيكي وسرعة ارتداده الهجومي. ويقود هيراكليس جونيور قائمة هدافي فلومينينزي في البطولة حتى الآن برصيد هدفين.

ولم يقتصر التهديد الهجومي على هيراكليس وحده، إذ ترك خوان فريتيس بصمته بهدف مهم، بينما أظهر الثلاثي جون أرياس، مارتينيلي، ونوناتو قدرات هجومية متنوعة، بتسجيل كل منهم لهدف، ما يعكس قوة فلومينينزي في تنويع مصادر الخطورة.