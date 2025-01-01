أرتيتا: يجب الضغط على ليفربول والصراع على اللقب لا يتوقف علينا فقط

دعا ميكل أرتيتا مدرب أرسنال فريقه إلى الحفاظ على ثبات المستوى في النصف الثاني من الموسم لمواصلة الضغط على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليكون أمامه أي فرصة للفوز بأول ألقابه في المسابقة منذ 2004.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 18 مباراة متأخرا بفارق تسع نقاط عن ليفربول وبنقطة واحدة خلف نوتنجهام فورست صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام برنتفورد في وقت لاحق اليوم الأربعاء "الصراع على اللقب لا يتوقف علينا نحن فقط. يتعين علينا أن نستمر في اللعب بقوة وأن نكون حاضرين في كل مباراة.

"إذا فاز فريق ما بجميع المباريات فإننا سنهنئه وننتقل إلى الموسم التالي. وإذا لم يفعل ذلك - وهذا لم يحدث في التاريخ - فسنكون هناك".

واحتل أرسنال المركز الثاني في آخر موسمين لكن المدرب الإسباني قال إن فريقه أظهر تحسنا ملحوظا هذا الموسم.

وأضاف "أثبتنا ذلك بالفعل هذا الموسم، وأنا متأكد من ذلك.

"لو حدث هذا في الموسم الماضي - عدد المباريات التي لعبناها بعشرة لاعبين (بعد البطاقات الحمراء) والإصابات في الفريق، بالتأكيد كان من الصعب أن نصل لهذا المركز حاليا.

"قطع الفريق بالتأكيد خطوة أخرى. يتطور ويتكيف مع الظروف الجديدة والآن سنخوض مباريات أخرى مع عدد أقل من اللاعبين. دعونا نواجه الأمر".