بايرن يتعهد بمساندة موسيالا حتى التعافي

تعهد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، بتقديم الدعم الكامل لنجم المنتخب الألماني جمال موسيالا بعد إصابته بكسر في عظمة الساق خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لكأس العالم للأندية، وقال إيبرل: «سنكون بجانبه كعائلة، لندعمه ونرشده في رحلته التي لن تكون سهلة بالتأكيد».

ومن المتوقع أن يغيب موسيالا عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أشهر، رغم أن التوقعات قبل العملية الجراحية تبدو متضاربة، كما أن أربطة كاحله تأثرت أيضاً.

وعاد النادي البافاري إلى معسكره الرئيسي في أورلاندو بعد خروجه من المونديال وسيستقل طائرة تعيده إلى ألمانيا، ومن المتوقع ألا يسافر موسيالا مع بعثة الفريق، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من جانب بايرن ميونخ بشأن ذلك، ولربما سيخضع جمال موسيالا، لعملية جراحية في الولايات المتحدة للاشتباه بإصابته بكسر في الساق، وصرح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، بأن أطباء الفريق ما زالوا يخططون للخطوات التالية بعد إصابة موسيالا، وتعرضه لالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وويليان باتشو، مدافع الفريق الفرنسي.

من جهته، قال فينسنت كومباني مدرب بايرن: يبدو أنها إصابة في الكاحل أو أي نوع آخر من الإصابات، ليس لدي تشخيص دقيق للإصابة. من جانبه، اتهم مانويل نوير، دوناروما بالتدخل المتهور.