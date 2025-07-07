ماريسكا: أي لاعب غير سعيد يرحل عن تشيلسي

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن بإمكان أي لاعب غير سعيد في صفوف فريقه الرحيل عن النادي، المنافس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتشهد قلعة «ستامفورد بريدج» صيفاً حافلاً بالصفقات الجديدة، حيث ضم كلاً من: ليام ديلاب، وجواو بيدرو، وداريو إيسوجو، ومامادو سار، وانضم إليهم الآن جيمي جيتنز، مع وصول إستيفاو ويليان قبل بداية الموسم الجديد.

ويعتبر رحيم ستيرلينج، وجواو فيليكس، وأكسل ديساسي، وبن تشيلويل، الذين لم يشاركوا مع تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، من بين اللاعبين الذين ربما يرحلون عن الفريق. كما ثارت تكهنات حول مستقبل نوني مادويكي، وكريستوفر نكونكو، ونيكولاس جاكسون، الذين يشاركون مع النادي اللندني حالياً بمونديال الأندية.

وقال ماريسكا: رسالتي للاعبين وللنادي هي أنني أريد فقط تواجد اللاعبين السعداء معنا، أما غير الراضين، فهم أحرار في الرحيل، وكان فريق تشيلسي الإنجليزي فد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على بالميراس البرازيلي 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «لينكون فاينانشال فيلد» بمدينة فيلادلفيا.

وسجل كول بالمر الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 16، قبل أن يعادل إستيفاو ويليان النتيجة لبالميراس في الدقيقة 53، لكن ويفرتون منح الفريق الإنجليزي بطاقة العبور بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83.

ويواجه تشيلسي في نصف النهائي فريق فلومينينسي البرازيلي، الذي كان قد تجاوز الهلال السعودي بالنتيجة ذاتها.