«سيتي» يتعادل مع «إيفرتون» في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق مانشستر سيتي مع ضيفه إيفرتون 1 - 1 في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 14 عندما مرر جيريمي دوكو كرة بينية إلى برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد الكرة لتصطدم بقدم جاراد برانثوايت، مدافع إيفرتون، قبل أن تكمل طريقها نحو الشباك.

ورغم سيطرة مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول لكن إيفرتون تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36 عندما استلم إليمان نداي الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة لتعانق كرته الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 53 أهدر إيرلينغ هالاند ركلة جزاء تصدى لها جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون ببراعة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وباتت هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي.