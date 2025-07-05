فلومينينسي البرازيلي ينهي مغامرة الهلال السعودي في مونديال الأندية ويبلغ المربع الذهبي

ودع الهلال السعودي منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي 1 / 2 ، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الهلال قد فاجأ العالم بعدما نجح في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر، بعد تغلبه عليه 4/3 بعد وقت إضافي، لكنه خسر فرصة الوصول للمربع الذهبي للبطولة في أول نسخة لها بالنظام الجديد.

وتقدم فلومينينسي في الدقيقة 40 عن طريق ماتيوس مارتينلي، قبل أن يدرك الهلال التعادل في الدقيقة 51 عن طريق ماركوس ليوناردو.

وفي الدقيقة 70 سجل هيراكليس جونيور الهدف الثاني لفلومينينسي.

وسيواجه فلومينينسي في مباراة الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، الفائز من مواجهة مواطنه بالميراس وتشيلسي الإنجليزي، والتي ستقام صباح السبت، ضمن منافسات الدور ذاته.