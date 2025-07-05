ريال مدريد يتسلح بتفوقه التاريخي أمام دورتموند

تتجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، اليوم على ملعب «ميتلايف»، حيث يتطلع الفريقان للتأهل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى الريال ودورتموند كثيراً خلال الأعوام الأخيرة، وأثبت العملاق المدريدي تفوقاً كبيراً، محققاً الفوز في أربع مباريات متتالية، حيث تغلب بهدفين دون رد على ملعب ويمبلي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لينتزع اللقب القاري في العام الماضي.

وبعدها بأشهر قليلة، التقى الفريقان على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ونجح الريال أيضاً في قلب الطاولة على منافسه، بعدما كان متأخراً بهدفين، لينهي اللقاء بفوز كاسح بنتيجة 5 - 2 في أكتوبر الماضي.

ضمن منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما يعود آخر تفوق واضح لدورتموند، عندما أقصى ريال مدريد من قبل نهائي دوري الأبطال في عام 2013، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1 - 2 في ويمبلي أيضاً.

ولكن تغير قوام الفريقين كثيراً، كما تغيرت القيادة الفنية، حيث تولى الكرواتي كوفاتش مسؤولية دورتموند في 30 يناير الماضي، وتحسنت نتائج الفريق تحت قيادته، وانتشل الفريق من المركز الحادي عشر، لينهي الموسم بين الأربعة الكبار، ويتأهل بالفريق لدوري أبطال أوروبا.

وبينما تعاقد ريال مدريد مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم للأندية، ليتولى المسؤولية خلفاً للإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي خسر الفريق تحت قيادته كل البطولات في العام الجاري 2025. وسيكون كوفاتش أمام تحدٍ كبير لتحسين الصلابة الدفاعية لفريقه.

وهو ما أكده السويسري جريجور كوبل حارس مرمى الفريق، قائلاً: «الأفضلية تبقى لريال مدريد، لما يضمه من قدرات فردية هائلة، سيكون علينا أن نقدم أداء جماعياً، أفضل لتقليص هذه الفوارق».

أما ريال مدريد، فيتسلح بسجل تاريخي قوي، ويستعد لخوض مباراته رقم 20 في كأس العالم للأندية، ليحقق رقماً قياسياً، وقد حقق 16 فوزاً في مشواره بالبطولة بنظاميها القديم والحديث، وتوج باللقب 5 مرات، بينما سبق أن حقق دورتموند لقب إنتركونتيننتال في عام 1997.

ويشهد ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، مواجهة نارية، تجمع بين عملاقين أوروبيين كبيرين، حين يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، مع المارد الألماني بايرن ميونيخ.

ويلتقي الفائز من هذا النهائي المبكر، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد و بوروسيا دورتموند، في نصف نهائي المونديال يوم 9 يوليو. وخسر سان جيرمان جميع مواجهاته الأربع الأخيرة أمام بايرن، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف، وكان آخرها الهزيمة خارج أرضه بهدف دون رد، بعشرة لاعبين، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2024، قبل أن يُكمل مشواره نحو الفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه.