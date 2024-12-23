ليفربول يقسو على توتنهام وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير بستة أهداف مقابل ثلاثة على مستضيفه توتنهام هوتسبير، أمس، ليحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراة أكثر، وظل توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

وفي لقاء آخر أوقف إيفرتون صحوة تشيلسي، وحرمه من التقدم للصدارة، ولو بصورة مؤقتة، مانحاً هدية ثمينة لجاره اللدود ليفربول.

وفرض إيفرتون التعادل بدون أهداف على ضيفه تشيلسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جوديسون بارك، ووجه بورنموث ضربة موجعة لآمال مضيفه مانشستر يونايتد في النهوض من عثرته، والتقدم لمراكز المقدمة ببطولة الدوري الإنجليزي، إذ حقق بورنموث انتصاراً كبيراً 3 / صفر على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الأحمر.

وضع وولفرهامبتون حداً لسلسلة هزائمه، وحقق وولفرهامبتون انتصاراً مستحقاً بثلاثية نظيفة على مضيفه ليستر سيتي، في المرحلة الـ17 للمسابقة، التي شهدت أيضاً تعادل فولهام بدون أهداف مع ضيفه ساوثهامبتون.