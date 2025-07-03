مولر: فيرتز سينجح مع ليفربول

يعتقد توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن فلوريان فيرتز سينجح مع فريق ليفربول الإنجليزي بعد الانتقال إليه من باير ليفركوزن.

وقال مولر في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: «فلوريان سيتأقلم في أي مكان. فهو ليس فقط لاعب كرة قدم جيد جداً، بل يتمتع أيضاً بقوة ذهنية كبيرة».

وتعاقد ليفربول مع فيرتز في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي، قد تصل إلى 150 مليون يورو (175.56 مليون دولار) بالإضافات.

ويعتقد مولر أن قيمة الصفقة لن يكون لها تأثير حاسم على أداء فيرتز في الملعب، وقال: «في النهاية، نحن اعتدنا على التعامل مع هذا. التوقعات كبيرة على أي حال».

ومع ذلك، تساءل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، الذي سيغادر بايرن بعد كأس العالم للأندية، عن جدوى مثل هذه المبالغ الفلكية في صفقات الانتقالات.

وذكر: «ما هو 150 مليون يورو؟ هذا بالفعل مبلغ غير واقعي. إنه مجرد رقم بين الأندية. من يستطيع أن يشعر فعلاً بما تعنيه 150 مليون يورو؟ لا يمكنك أن تشتري نيمار، لكن يمكنك أن تزرع الكثير من الأشجار بهذا المبلغ».