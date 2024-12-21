الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام شباب بلوزداد.. ماذا قال كولر؟

قال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري إنه يأمل في أن يحالفه التوفيق غدا الأحد أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من أجل مصالحة جماهير فريقه.

وأعرب كولر عن أمله في الحضور الجماهيري غدا لدعم الفريق، مؤكدا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مؤازرة الجماهير للفريق وحضورهم بكثافة.

وأبلغ كولر مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "نواجه منافسا قويا، تعادل الفريقان مرتين في الموسم الماضي وهو ما يؤكد أهمية وقوة مباراة الغد".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد أربع نقاط من مباراتين، بينما يتصدر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المجموعة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثلاث برصيد ثلاث نقاط.

وأكد السويسري على أن استغلال الفرص يحتاج إلى تركيز شديد من اللاعبين، وأن العمل لتحسين إنهاء الفرص يحتاج إلى وقت، وأنه يعمل بشكل مستمر خلال التدريبات لعلاج الأمر الذي تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة لا سيما أمام باتشوكا المكسيكي في قبل نهائي كأس القارات للأندية التي خسرها الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي.

وأشار كولر إلى أن صناعة الفرص أمام المرمى أمر يسعده لكن ما سيجعله أكثر سعادة هو استغلالها وتسجيل الأهداف.

وقال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي إن الفريق يدرك مدى أهمية مواجهة شباب بلوزداد وأن الفريق يسعى للفوز من أجل تصدر المجموعة ومصالحة الجماهير.

وأضاف "بعد مباراة باتشوكا في كأس التحدي، سيطرت على الفريق بأكمله حالة من الحزن الشديد، كان هدفنا الوصول لنهائي كأس القارات للأندية، وكان الحلم قريبا.. ولكن لم نوفق. أغلقنا تلك الصفحة، ونفكر في القادم بدايةً من مباراة بلوزداد".

وعلى صعيد آخر، قال عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد إن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي على استاد القاهرة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير.

"نسعى لتقديم أفضل ما لدينا، ولكن لا يمكن توقع نتيجة المباراة وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية.

"علينا العودة بنقطة على الأقل من القاهرة، وهو ما يتطلب منا الحفاظ على التركيز والهدوء وعدم فقدان الكرة مع احترام التعليمات والتحلي بالثقة لإحراز الأهداف".