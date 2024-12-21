حتا يلحق بالظفرة أول هزيمة.. والفجيرة يفاجئ دبا

ألحق حتا بالظفرة الهزيمة الأولى في مسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد الفوز عليه بهدف دون رد سجله باتريك روبسون في الدقيقة 72 وذلك خلال المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث، ليرفع الإعصار رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع وتجمد الظفرة عند 20 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية فاجأ الفجيرة ضيفه دبا وفاز عليه بنتيجة 2 ـ 1، أحرز ثنائية الذئاب كل من عبدالرحمن جمعة 13، وباسط سيدو 13،90+7 وسجل يتيمة النواخذة لويس فيليب 64، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 14 متقدماً نحو المركز الرابع، وبقي دبا برصيد 19 في المركز الثالث.