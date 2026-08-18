تعرف إلى مواجهات العين وشباب الأهلي والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة ممثلي الإمارات، الثلاثي العين وشباب الأهلي والوصل، في مواجهات قوية في مرحلة الدوري التي تنطلق يومي 14 و15 سبتمبر المقبل.

وسحبت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 لمرحلة الدوري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إذ تشهد النسخة المقبلة الموسعة مشاركة 32 نادياً للمرة الأولى، بواقع 16 نادياً لمنطقة الغرب، و16 لمنطقة الشرق.

ويواجه العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد الاستقلال الإيراني والنصر السعودي وتراكتور الإيراني والقادسية السعودي، فيما يواجه خارج ملعبه الأهلي السعودي والقوة الجوية العراقي والهلال والاتحاد السعوديين.

بينما يواجه شباب الأهلي على ملعبه أندية الاستقلال الإيراني والنصر السعودي وتراكتور الإيراني والقادسية السعودي، بينما يواجه خارج ملعبه أندية الأهلي السعودي والقوة الجوية العراقي والهلال والاتحاد السعوديين.

أما الوصل فيستهل مشواره في البطولة على ملعبه بمواجهة حامل اللقب، الأهلي السعودي، كما يواجه على ملعبه باستاد زعبيل القوة الجوية العراقي والهلال والاتحاد السعوديين، فيما يلعب خارج ملعبه أمام الاستقلال الإيراني والنصر السعودي وتراكتور الإيراني والقادسية السعودي.

وتنطلق منافسات مرحلة الدوري بالجولة الأولى يومي 14 و15 سبتمبر 2026، على أن تقام الجولة الثانية يومي 12 و13 أكتوبر، بينما تُلعب الجولة الثالثة يومي 26 و27 أكتوبر.

وتقام مباريات الجولة الرابعة يومي 2 و3 نوفمبر، ثم الجولة الخامسة يومي 23 و24 نوفمبر، قبل خوض الجولة السادسة يومي 7 و8 ديسمبر 2026.

وتستأنف منافسات مرحلة الدوري في فبراير 2027، بإقامة الجولة السابعة يومي 8 و9 فبراير، ثم الجولة الثامنة والأخيرة يومي 15 و16 فبراير.

وتتأهل الفرق الـ8 الأولى في كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2027، قبل إقامة النهائيات بنظام التجمع في السعودية، والتي تشمل جميع المباريات اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل إلى 1 مايو 2027.