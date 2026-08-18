الوحدة والجزيرة في مجموعتين متوازنتين بدوري أبطال آسيا 2

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2026-2027، التي أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم الثلاثاء، عن وقوع ممثلي الإمارات، ناديي الوحدة والجزيرة، على رأس المجموعتين الأولى والثانية لمنطقة الغرب.

وتنطلق النسخة الـ22 من البطولة، والثالثة بنظامها الجديد، يوم 15 سبتمبر المقبل، بمنافسات دور المجموعات، التي تقام بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، بمشاركة 32 فريقاً، بواقع 16 فريقاً لمنطقة الغرب، ومثلهم لمنطقة الشرق، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات.

وأوقعت القرعة الوحدة في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية ناساف الأوزبكي والكويت الكويتي والخالدية البحريني.

وجاء الجزيرة على رأس المجموعة الثانية التي تضم غولغوهار سيرجان الإيراني والمحرق البحريني وأركاداغ التركماني.

وتضم المجموعة الثالثة التعاون السعودي والريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني، في حين تضم المجموعة الرابعة لمنطقة الغرب الحسين إربد الأردني والشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنغال الهندي.

ومن المقرر أن تختتم مرحلة المجموعات في 9 ديسمبر المقبل، قبل الانتقال إلى دور الـ16، الذي يقام بين 9 و18 فبراير 2027، بينما تقام مباريات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي في الفترتين بين 2 و18 مارس، و6 و14 أبريل 2027، على التوالي، في حين تقام المباراة النهائية في 15 مايو 2027.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2 (منطقة الغرب)

المجموعة الأولى: الوحدة (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الكويت (الكويت)، الخالدية (البحرين).

المجموعة الثانية: الجزيرة (الإمارات)، غولغوهار سيرجان (إيران)، المحرق (البحرين)، أركاداغ (تركمانستان).

المجموعة الثالثة: التعاون (السعودية)، الريان (قطر)، الفيصلي (الأردن)، النهضة (عمان).

المجموعة الرابعة: الحسين (الأردن)، الشرطة (العراق)، السيب (عمان)، إيست بنغال (الهند).