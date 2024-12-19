السعودية تشارك في "كأس كونكاكاف الذهبية" عامي 2025 و2027

أعلن المنتخب السعودي، اليوم الخميس، مشاركته في الكأس الذهبية لكرة القدم لدول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عامي 2025 و2027.

ويوجه اتحاد دول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الدعوة لأحد المنتخبات لإكمال عِقد الفرق المشاركة في البطولة القارية.

وسبق لمنتخب قطر المشاركة من قبل في المسابقة وبلغ دور الثمانية عام 2023 والمربع الذهبي عام 2021.

وتستعد السعودية، بقيادة المدرب إيرفي رينار، للمشاركة في كأس الخليج (خليجي 26) التي تنطلق يوم السبت المقبل في الكويت، وتلعب في المجموعة الثانية مع اليمن والعراق والبحرين.

وقال المنتخب السعودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "يشارك المنتخب في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية وذلك انطلاقا من النسخة القادمة".

وأضاف: "من المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف 2025 على 14 ملعباً في 11 مدينة أمريكية وكندية بينها خمسة ملاعب لكأس العالم 2026".

وتنطلق الكأس الذهبية يوم 14 يونيو حزيران وتستمر حتى السادس من يوليو.

وتتطلع السعودية لتحسين موقفها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا الشمالية، إذ تحتل المركز الرابع ولها ست نقاط في المجموعة الثالثة للمرحلة الثالثة وتتأخر بفارق الأهداف عن إندونيسيا ونقطة واحدة عن أستراليا صاحبة المركز الثالث.

وتتصدر اليابان المجموعة ولها 16 نقطة قبل أربع جولات على النهاية.

وانفصلت بطلة آسيا ثلاث مرات عن المدرب روبرتو مانشيني، الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020، واستعانت مجدداً بالمدرب رينار الذي قادها للفوز على الأرجنتين في افتتاح مشوارها في كأس العالم 2022 قبل أن يكمل الفريق القادم من أمريكا الجنوبية مسيرته ويتوج باللقب العالمي في قطر.





