الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا للعام الثاني على التوالي

احتفظت الأرجنتين، بطلة العالم، بصدارة التصنيف العالمي للرجال الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لعام 2024 للسنة الثانية على التوالي، مع عدم وجود أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى في أحدث قائمة نُشرت اليوم الخميس.

وواصل فريق المدرب ليونيل سكالوني، الذي فاز بكأس كوبا أمريكا بتفوقه على كولومبيا في يوليو الماضي ليحقق اللقب للمرة 16 وهو رقم قياسي، صدارة التصنيف الدولي متقدما على فرنسا ثانية الترتيب وإسبانيا بطلة أوروبا التي حلت في المركز الثالث.

واحتلت إنجلترا، وصيفة بطلة أوروبا، والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا بقية المراكز العشرة الأولى.

وقفزت أنغولا 32 مركزاً، وهو الصعود الأفضل لمنتخب في الترتيب على مدار السنة، لتختتم العام في المركز 85.





