"فيفا" يوزع جوائز الأفضل غداً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان مفاجئ، اليوم الاثنين، أنه سيقوم بتوزيع جوائز الأفضل بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في العالم غداً الثلاثاء.

وقبل توزيع الجوائز بيوم، ذكر فيفا أن الفائز سيتم الإعلان عنه في حفل خاص في العاصمة القطرية الدوحة وسيتم بثه مباشرة.

وسيلتقي ريال مدريد الإسباني مع باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال بعد غد الأربعاء، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية لنهائي كأس العالم 2022 في البلاد. وستقام بطولة كأس العالم للأندية الموسعة في يونيوالمقبل.

ووفقاً لبيان فيفا فإن كبار الشخصيات سيحضرون في حفل عشاء، بما في ذلك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وأبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام رودري، لاعب مانشستر سيتي، والمنتخب الإسباني، الذي فاز بالفعل بجائزة الكرة الذهبية، والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب مدريد.

ويحضر تشابي ألونسو، الفائز بالثنائية المحلية مع باير ليفركوزن الألماني في قائمة المرشحين لأفضل مدرب لفرق الرجال، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في فئة السيدات، حيث تبحث أيتانا بونماتي عن الحصول على جائزة أفضل لاعبة للعام الثاني على التوالي.

تم اختيار جميع الفائزين بالجوائز من خلال نظام تصويت متساو بين المشجعين (عبر التصويت عبر الإنترنت)، والقادة والمدربين الحاليين لجميع الفرق الوطنية للسيدات/الرجال وممثلي وسائل الإعلام.



