الحمرية يضم الحارس الدولي السابق ماجد ناصر

أعلن نادي الحمرية الرياضي تعاقده، رسمياً، مع حارس المرمى الدولي السابق، ماجد ناصر، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بدءاً من الموسم الرياضي المقبل.

وجرت مراسم التوقيع بحضور حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وراشد الشامسي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة كرة القدم والمراحل السنية، وحمد الشامسي، عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول.

وأوضح الشامسي أن التعاقد مع ماجد ناصر يأتي في إطار مشروع اللجنة الفنية للفريق الأول، الذي يهدف إلى ضم عناصر تجمع بين الخبرة والتألق، لتعزيز حظوظ «عنابي الهواة» في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين.

من جهته عبّر ماجد ناصر عن سعادته بالانضمام إلى نادي الحمرية، موجهاً شكره لإدارة النادي على الثقة التي أولوها له، مؤكداً عزمه على تقديم الإضافة المرجوة، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهير الحمرية.