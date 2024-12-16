الأهلي المصري يستعير حمدي فتحي قبل كأس العالم للأندية 2025

أعلن النادي الأهلي المصري نجاحه في ضم حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم السابق والوكرة القطري الحالي على سبيل الإعارة في يونيو المقبل.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن محمود الخطيب رئيس النادي قام بزيارة ودية إلى الشيخ خليفة بن حسن، رئيس نادي الوكرة القطري، والذي وافق رسميا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة لصفوف الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الامريكية في يونيو القادم.

وأسفرت قرعة كأس العالم للاندية عن وقوع الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في المجموعة الأولى للبطولة مع بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وانتر ميامي الأمريكي.