صدارة الشارقة للدوري تقلل اهتمام كوزمين بـ «الميركاتو»

انعكس فوز الشارقة على الوحدة بهدفين دون رد في الجولة العاشرة، وصدارته للترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين حتى حلول العام الجديد 2025، وهو موعد استئناف الجولة 11 للمسابقة، على مدرب الفريق كوزمين أولاريو، في تعامله مع ملف الانتقالات الشتوية المقبلة «الميركاتو»، حيث رفض الحديث عن هذه الانتقالات، واعتبر الموضوع سابقاً لأوانه، جاء ذلك رداً على سؤال بعد مباراة الوحدة، وزاد كوزمين على إجابته، مشيراً إلى أن تركيزه مع الفريق حالياً، ينصب على الاستحقاقات الحالية، وأهمها كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، معتبراً أن الفوز على الوحدة لم يكن سهلاً، رغم إحراز الهدفين في الشوط الأول، موضحاً أن الوحدة منافس قوي، وسيكون له بصمته في الدوري، والمشوار طويل للمسابقة، وقال في تعليقه على سيناريو فوز فريقه، إن الشارقة سيطر على المباراة بعد أول 10 دقائق، ونجح في استثمار هذه السيطرة بتسجيل هدفين، معتبراً الفوز بالنقاط الثلاث، نتيجة تعكس ما قدمه فريقه.

من جهته، عبّر مدرب الوحدة روني ديلا، عن حسرته للخسارة من الشارقة، مؤكداً أن هناك إيجابيات خرج بها من المباراة، رغم ضياع النقاط، وأن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد، وكان يسيطر على الشوط الأول، ولكن لم يصنع فيه فرصاً مناسبة للتسجيل، وأشار إلى أن فريقه استقبل هدفين من أخطاء، ثم حاول العودة، وفي الشوط الثاني، كانت الأمور أصعب كثيراً.

وأوضح روني أن الوحدة واجه منافساً قوياً، كان من الصعب الاستحواذ على الكرة في منطقته، ورغم ذلك نجح الوحدة في ذلك، وكان ينقصه فقط صناعة الفرص، ووصف الشارقة بأحد الفرق المميزة، بدليل وجوده في مركز الصدارة حالياً، وأن الفارق في النقاط ليس كبيراً، وفي مقدور فريقه العودة في بقية المباريات للمسابقة.