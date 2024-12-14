خلدون المبارك: طموح مانشستر سيتي تحقيق نجاح غير مسبوق

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، عن تحقيقه إيرادات قياسية للعام الثالث على التوالي، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 715 مليون جنيه إسترليني «902.76 مليون دولار» للعام المنتهي في يونيو 2024، وهو ما يزيد عما حققه النادي قبل عام، والذي بلغ 712 مليون جنيه إسترليني.

إيرادات

كما أعلن مانشستر سيتي أيضاً عن تحقيق ربح إجمالي قبل الضرائب بلغ 73.8 مليون جنيه إسترليني. وكان هذا أقل بنحو 8 % عن العام الماضي، لكنه استمر في تحقيق أرباح في كل عام منذ 2015-2014، باستثناء موسم 2020-2019 المتأثر بجائحة كوفيد19، وكان نمو إيرادات حامل لقب الدوري الإنجليزي مدعوماً بزيادة إيرادات أيام المباريات وغيرها من الإيرادات التجارية، لكنه تأثر بانخفاض عائد البث التلفزيوني بسبب إقصاء الفريق من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وأشار مانشستر سيتي أيضاً لتحقيقه أرباح قياسية بلغت 139 مليون جنيه إسترليني من بيع اللاعبين خلال العام.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي: إن طموحنا المستمر لاستهداف وتحقيق نجاح غير مسبوق هو دلالة على المنظومة التي أصبحنا عليها، وإن شغفنا بالتحدي المقبل على أرض الملعب وخارجه يرتكز على التخطيط الدقيق والمفصل والإيمان المشترك بثقافة الترابط التي أسسناها.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي في الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، الذي فاز به قبلها بعام، ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر، والمركز 22 في جدول دوري أبطال أوروبا.