جوارديولا: جدول المباريات هو سبب الإصابات في السيتي

ألقى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باللوم على جدول المباريات المزدحم في الإصابات التي عصفت بفريقه المتعثر هذا الموسم، قائلاً إنه يحتاج إلى تشكيلة من 45 أو 50 لاعباً لتجاوز العاصفة.

وقال جوارديولا إن سيتي في وضع البقاء وأضاف أنه ربما يملك ثلاثة مدافعين فقط عندما يستضيف مانشستر يونايتد في مباراة قمة بعد غد الأحد على ملعب الاتحاد وهي ضربة أخرى لآماله المتضائلة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري وفاز مرة واحدة في آخر عشر مباريات في كافة المسابقات.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الروح المعنوية لهذا الفريق موجودة. أنا حزين من أجل اللاعبين بسبب الطريقة التي يلعبون بها ويقاتلون بها. ما يفعلونه أمر لا يصدق في ظل الظروف التي يتعين علينا التنافس فيها.

"في ظل هذا الجدول، توجد مباريات أكثر من أي وقت مضى. لدينا إصابات أكثر من أي وقت مضى. وهذا جعلني أفكر أنه ربما في هذا الجدول تحتاج إلى فريق من 45 أو 50 لاعبا. سيكون الأمر أكثر صعوبة ماليا على النادي.

"لكننا سنلعب كأس العالم للأندية في الصيف. (بعد) ثلاثة أسابيع، سنبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز. وربما يتعين علينا أن نمتلك المزيد من العمق في الفريق.

"المشكلة تكمن في جدول المباريات. الأمر لا يتعلق بالتدريب ولا بالإخصائيين الطبيين أو الأطباء أو اللاعبين. هذه هي الحقيقة. إنها مجرد مشكلة واحدة. إنه جدول المباريات. والجدول عاجلا أم آجلا سيحدث لجميع الأندية".

وخرج مانشستر سيتي بالفعل من كأس الاتحاد الإنجليزي ويحتل المركز 22 في ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 2-صفر أمام يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي، بينما يتجنب أول 24 فقط الخروج من المسابقة.

وقال جوارديولا إنه غير متأكد من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في الدفاع، إذ لا يزال مانويل أكانجي (إصابة بالبطن) ونيثن آكي (عضلة الفخذ الخلفية) خارج التشكيلة بعد إصابتهما في الفوز على نوتنجهام فورست في الرابع من ديسمبر الحالي.

وسيغيب ريكو لويس عن المباراة بسبب الإيقاف بينما يغيب جون ستونز منذ إصابته في القدم في 23 من نوفمبر الماضي.

ويلقي جوارديولا باللوم في إصابة أكانجي وآكي على حقيقة أنهما اضطرا للعب رغم عدم تعافيهما تماماً من إصابات سابقة.

وقال المدرب الإسباني "ضد بورنموث (في الثاني من نوفمبر) لم يكن مانو ونيثن حتى في نصف أفضل حالاتهما لكنهما ساعدانا بخوض هذه المبارة.

"يلعب مانو لمدة 45 دقيقة ثم يتراجع ويقول، يتعين علي أن أتعافى، وإلا فلن أتمكن من المنافسة".

وعندما سُئل عن تعزيز تشكيلته خلال فترة الانتقالات في يناير المقبل، هز جوارديولا رأسه وقال "ما أريده عودة لاعبي فريقي.. الفريق بالكامل الذي كان لدينا في بداية الموسم. أشعر بالأسف لأننا لا نملك هؤلاء اللاعبين، ولا نحتاج إلى لاعبين جدد".

ويفتقد مانشستر سيتي أيضا جهود الفائز بالكرة الذهبية رودري حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.



