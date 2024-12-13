ديارا لـ« البيان »: الوحدة لا يزال في قلب المنافسة على الدوري

كشف لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المالي براهيما ديارا، أن كيني ميلر ومهاجم أسطورة أسكتلندا السابق، ومساعد مدرب الوحدة الحالي، وراء انتقاله من هدرسفيلد إلى صفوف العنابي رغم اهتمام أندية إنجليزية أخرى بضمه قبل قدومه إلى الدوري الإماراتي، مشدداً على أن الوحدة لا يزال في قلب المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد ديارا أنه واحد من أبرز صفقات المقيمين في الموسم الحالي بعدما أثبت وجوده مع «العنابي» وحجز مكاناً في التشكيلة الأساسية منذ بداية الموسم لقدراته ومهاراته العالية، وتألق كأحد العناصر المؤثرة في صفوف الفريق في المباريات الأخيرة، حيث افتتح سجله التهديفي مع الفريق في آخر مباراتين أمام الوصل والعروبة.

وقال ديارا لـ«البيان»: «بالطبع الوحدة قادر على المنافسة وطموحنا لقب الدوري، والفريق لا يزال في قلب المنافسة، خصوصاً وأنه لا يزال هناك العديد من المباريات في الموسم، وهناك أيضاً الوقت للعمل والتطور، وأعتقد أن الجميع بإمكانه رؤية حجم التطور في الأداء، وبمرور الوقت يتحسن المستوى كثيراً وستكون الفرصة متاحة للمنافسة حتى النهاية».

ويحتل الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 18 نقطة، بفارق ست نقاط عن الشارقة المتصدر، إذ يلتقي الفريقان وجهاً لوجه في قمة كروية منتظرة يوم غدٍ ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وأضاف ديارا: «سجلت أول أهدافي مع الفريق في مباراة الوصل، ورغم سعادتي بالتسجيل في تلك المباراة لكني حزنت لنتيجة التعادل وخسارتنا نقطتين، إلا أن الفريق نجح في استعادة توازنه وتحقيق فوز مهم على العروبة في المباراة الأخيرة، سجلت خلالها هدفاً، وأشكر جمهور الوحدة الذي وجدت منه كل الدعم والمساندة».

تأكيد

وأكد ديارا (21 عاماً) أن رغبته في اللعب في ناد كبير مثل الوحدة في الدوري الإماراتي والحصول على فرصة المشاركة أساسياً وراء قبوله عرض «العنابي» بعدما تحدث إليه مساعد المدرب حول إمكانية انتقاله إلى «أصحاب السعادة»، وقال: «كلاعب صغير في السن لم ألعب مباريات كثيرة كأساسي عندما كنت في هدرسفيلد تاون الإنجليزي، وكنت أريد المشاركة أساسياً، وتواصل معي كيني ميلر وأخبرني برغبة روني دايلا ونادي الوحدة في التعاقد معي، وفكرت في الأمر، وقلت لم لا؟ ورأيت أن الوحدة ناد كبير ومنافس في الإمارات مما حفزني للحضور إلى هنا». وعن موسمه الأول مع الفريق، أضاف: «الأمور كانت صعبة في البداية نتيجة اختلاف الأجواء والطقس ، ولكن بمرور الوقت بدأت في التأقلم مع الفريق، وآمل أن أقدم أداء أفضل». وكشف ديارا عن أنه لم يكن يتوقع قوة ومستوى الدوري الإماراتي وحجم التنافسية الكبير، مشيراً إلى أنه وجد أن الفوارق ليست بالهائلة بين الكرة في المنطقة وفي انجلترا من ناحية الجودة ولكن بعض الاختلافات في الأجواء.

وعبر ديارا عن سعادته بالعيش في الإمارات، وقال: «الحياة هنا رائعة وأحببت مدينة أبوظبي كثيراً، فالناس تأتي إلى الإمارات لقضاء إجازاتها والاستمتاع بها، بينما أصبحت أعيش هنا».