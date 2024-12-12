الوحدة يكثف استعداداته لقمة «العاشرة» أمام الشارقة

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تحضيراته استعداداً للقمة المرتقبة أمام الشارقة المقررة على ملعب الأخير، بعد غدٍ، السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للفريقين.

ودخل «العنابي» أجواء القمة، حيث يخوض الفريق مرانه الأساسي، اليوم، على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، يضع خلاله الجهاز الفني بقيادة النرويجي روني دايلا الملامح الرئيسية للخطة والتشكيلة التي سيواجه بها الشارقة، حيث يطمح الفريق إلى الفوز والعودة من قلعة «الملك» بالنقاط الثلاث.

وستكون مواجهة الدوري المقبلة بداية لثلاث مواجهات تجمع بين الوحدة والشارقة خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث يلتقيان عقب الدوري في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.

ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الوحدة أهمية المباراة جيداً وأنها ربما تحدد كثيراً من ملامح المنافسة بالنسبة للفريق وقدرته على مواصلة سباق الصدارة، حيث يحتل الوحدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر، والفوز بالمباراة سيقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط مما يعيد الوحدة بقوة إلى المنافسة ومواصلة ملاحقة الشارقة وشباب الأهلي على القمة.

وكان الوحدة قد استأنف تدريباته الاثنين الماضي عقب الفوز الذي حققه على العروبة بثلاثية في الجولة التاسعة، وهو الفوز الذي أعاد الفريق إلى المركز الثالث مجدداً بعدما كان قد فقده في الأسبوع الثامن، مستفيداً من تعثر الجزيرة بتعادله مع كلباء في الجولة الماضية، إذ عزز هذا الفوز معنويات الفريق الذي أصبح أمام فرصة جيدة لتقليص الفارق مع الشارقة.

وشهدت تدريبات الوحدة التي جاءت على فترتين، انتظام المدافع لوكاس بيمنتا في المران الجماعي بجانب زملائه بعد تماثله للشفاء من إصابة في العضلة الخلفية التي كانت قد لحقت به أخيراً، وأدت إلى غيابه عن الفريق في آخر مباراتين، لكن مشاركته في المباراة لم تتحدد بعد وبناءً على مدى جاهزية اللاعب البدنية، وإن كان الجهاز الفني قد لا يلجأ إلى المجازفة باللاعب ومنحه الوقت الكافي حتى لا تتجدد الإصابة، كما يغيب الظهير الأيمن جوجا للإصابة، فيما كان الفريق قد استعاد لاعب خط الوسط البرتغالي بيرناردو فولها في مباراة العروبة بعد تعافيه من الإصابة وشارك في الدقائق الأخيرة من المباراة.