عيد باروت: وضعية فريق الحمرية غير جيدة ولا بد من تضافر الجهود

عبر المدرب الوطني عيد باروت المدير الفني لفريق الحمرية، عن سعادته بتولي مهمة تدريب «عنابي الهواة»، موجهاً الشكر لإدارة نادي الحمرية برئاسة حميد الشامسي وبقية أعضاء مجلس الإدارة لوضع ثقتهم في شخصه، لافتاً الى أنه سيقوم بتسخير كل إمكاناته من أجل إعادة الحمرية لسكة الانتصارات في دوري الدرجة الأولى، لا سيما وأن وضعية الفريق غير جيدة ولا بد من تضافر الجهود من أجل تحسن الأوضاع، وباشر المدرب مهامه رسمياً وقاد مران الفريق تأهباً لمباراة بعد غدٍ السبت أمام مصفوت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري.

وتوجه باروت بالشكر لإدارة النادي واللاعبين والجمهور على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أنه يطمح إلى تحقيق الإضافة المطلوبة وتطوير الأداء من أجل تحسين النتائج، وهذا لا يأتي إلا بتعاون الجميع الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وتابع: يجب علينا جميعاً تحمل المسؤولية كاملة.