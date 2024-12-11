هاني أبوريدة رئيساً لاتحاد الكرة المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، فوز قائمة هاني أبوريدة برئاسة الاتحاد، بعد الانتخابات التي أُقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية في القاهرة. وقدمت قائمة أبوريدة، العضو بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، بأوراق ترشحها بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشيح، وحصلت قائمة أبوريدة على 107 أصوات من 115 صوتاً في الانتخابات.

وتضم القائمة أبوريدة رئيساً وخالد الدرندلي نائباً وأحمد حلمي الشريف وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة وطارق محمد أبوالعينين ووليد عبد الجواد ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر أعضاء.

وقال أبوريدة بعد فوزه برئاسة الاتحاد: إن هدفه الأساسي تطوير الكرة المصرية والنهوض بها وعودتها إلي مكانها الطبيعي، موجهاً الدعوة إلى الجميع للتعاون معه لتحقيق هذا الهدف. وتابع أنه سيبدأ في تنفيذ البرنامج الانتخابي لتحقيق طموحات الجمعية العمومية التي وضعت ثقتها في القائمة بالكامل.