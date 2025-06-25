رغم وداعه كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري يكتب تاريخاً جديداً

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، من دور المجموعات، ورغم ذلك، تمكن الفريق من كتابة تاريخ جديد له بالبطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، وكانت هذه هي المشاركة العاشرة للأهلي في مونديال الأندية، والخامسة على التوالي في البطولة، وكانت أفضل نتائج الفريق في المشاركات السابقة، هي احتلاله المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية أربع مرات، في 2006 و2020 و2021 و2023.

ورغم أن الأهلي قدم عرضاً قوياً أمام إنتر ميامي، وكان قريباً من الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة، لكنه اكتفى بالتعادل، ثم واجه بالميراس، ولكنه لم يقدم العرض المنتظر، وخسر بهدفين نظيفين.

ورغم التعادل مع بورتو 4/4 في المباراة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وخروج الفريقين رسمياً من البطولة، حقق الأهلي العديد من الأرقام من خلال هذه المواجهة، وصنع تاريخاً جديداً له في البطولة العالمية.

ولعل من أبرز الأرقام التي حققها الأهلي، هي أنه أصبح أول فريق عربي يسجل 4 أهداف أمام نادٍ أوروبي في بطولات كأس العالم للأندية، كما أنه بات أول فريق عربي يسجل 4 أهداف بمباراة واحدة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد، كما أصبح أكثر نادٍ عربي يسجل أهدافاً في النسخة الحالية من المونديال.

كما أصبح الأهلي أكثر نادٍ أفريقي يسجل أهدافاً في مباراة واحدة بالبطولة، بعد تخطي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى بوروسيا دورتموند، وحافظ الأهلي على سلسلة عدم الخسارة أمام أندية البرتغال تاريخياً، بعدما فاز على بنفيكا مرتين من قبل.

وأصبحت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الأهلي 4 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.

«هاتريك»

واستطاع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، أن يسجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك أمام فريق أوروبي، في بطولات فيفا، بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، أمام بنفيكا 1962.

كما بات أول لاعب من الأهلي يسجل ثلاثة أهداف للفريق في مونديال الأندية، وأيضاً أصبح أول لاعب عربي يسجل هذا العدد من الأهداف في البطولة بنظامها الجديد.

كما أصبح ثاني لاعب عربي ينجح في تسجيل ثلاثية في تاريخ كأس العالم للأندية منذ عام 2000، بعد حمدو الهوني «الترجي»، أمام السد نسخة 2019، وبات سادس لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم للأندية منذ سنة 2000.