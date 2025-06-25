إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني.. قمة ختام دور المجموعات

تتجه الأنظار إلى ملعب «لومين فيلد» في سياتل، حيث تقام مباراة قمة المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وتجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني.

ويدخل الفريقان المباراة وفي رصيدهما أربع نقاط، حيث يتصدر ريفر بليت ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، وبعد خيبة الأمل في الجولة الأولى بالتعادل مع مونتيري المكسيكي، استعاد إنتر ميلان عافيته، وفاز في الجولة الثانية على أوروا الياباني 2 - 1، بعدما كان متأخراً في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وحقق الفريق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو، الذي تولى المهمة عقب رحيل سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال السعودي حالياً، في أعقاب الخسارة المدوية للفريق بخماسية نظيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويهدف إنتر ميلان إلى اقتناص صدارة ترتيب المجموعة، ولا سبيل إلى ذلك سوى بالفوز، حيث إن التعادل يكفي ريفربليت، لضمان صدارة ترتيب المجموعة.

على الجانب الآخر يعلم الفريق الأرجنتيني، بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو، مدى صعوبة المهمة أمام فريق وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر ثلاثة مواسم. وفاز ريفر بليت في الجولة الأولى على أوروا الياباني 3 - 1، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي مع مونتيري المكسيكي في الجولة الثانية.

وفي مباراة أخرى يلتقي مونتيري المكسيكي مع أوروا الياباني، متمسكاً بأمل التأهل لدور الستة عشر، ويملك مونتيري نقطتين في رصيده، وفي حال فوزه ونهاية المباراة الأخرى بين إنتر ميلان وريفر بليت بفوز أحد الفريقين سيكون التأهل حليف الفريق المكسيكي.

على الجانب الآخر تأكد خروج أوروا من دور المجموعات بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام إنتر ميلان، ورغم محاولات لاعبيه في المباراتين نجحت الفوارق أمام المنافسين في إنهاء مشواره بالمسابقة العالمية.