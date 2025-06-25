دييغو سيميوني يأسف لوداع أتلتيكو المبكر للمونديال

أبدى دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أسفه لخروج فريقه المبكر من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، معرباً في الوقت نفسه عن فخره بأداء لاعبيه في المسابقة.

وودع أتلتيكو مدريد مونديال الأندية، رغم فوزه 1 - 0 على بوتافوغو البرازيلي، مساء أول من أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات.

واحتل أتلتيكو المركز الثالث في المجموعة، برصيد 6 نقاط، متأخراً بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوغو، صاحبي المركزين الأول والثاني، المتساويين معه في ذات الرصيد، بينما قبع سياتل ساوندرز الأمريكي في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وقال سيميوني: «نودع المسابقة ونحن نشعر بالإحباط، لعدم قدرتنا على التأهل للدور التالي، الحصول على ست نقاط في المجموعة لم يكن سيئاً، الخسارة أمام باريس سان جيرمان أضرت بنا».