صنداونز يأمل بخطف بطاقة التأهل أمام فلومينينسي البرازيلي

يأمل صنداونز الجنوب أفريقي خطف بطاقة العبور إلى دور 16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة بالبطولة.

ويحتل صنداونز المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على أولسان الكوري متذيل الترتيب بدون نقاط، وخسارته أمام بوروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط والذي يبتعد بفارق الأهداف فقط خلف فلومينينسي المتصدر، الذي يأمل بدوره تحقيق الفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة، وتفادي المواجهات الكبيرة في الدور المقبل على أقل تقدير.

وبقيادة نجمه وقائد المنتخب البرازيلي السابق تياجو سيلفا، يقدم الفريق البرازيلي أداء جيداً جعله من الفرق المرشحة للذهاب بعيداً في البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، يلتقي دورتموند مع أولسان الكوري، وهو يهدف إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف من أجل الصعود لصدارة المجموعة مع إمكانية تعثر فلومينينسي بالتعادل.