أولي فيرنر مديراً فنياً لفريق لايبزغ الألماني

أعلن نادي لايبزغ الألماني لكرة القدم تعيين أولي فيرنر مديراً فنياً جديداً للفريق بعقد يمتد حتى 2027، لينهي الفترة الصعبة التي كان يبحث فيها عن مدرب جديد بعد موسم سيئ وفقاً لمعايير النادي.

وتم الإعلان عن الصفقة، أمس، بعدما توصل لايبزغ لاتفاق مع فيردر بريمن، الذي كان يدربه فيرنر وقضى معه أربعة أعوام.

وقال مارسيل شايفر، المدير الإداري لفريق لايبزغ: «أولي مدرب شاب، وواعد وطموح للغاية، وسيخطو الخطوة التالية في تطوره معنا».

وأضاف: «أولي لديه فلسفة كروية واضحة. هو يفضل اللعب المنظم القائم على الاستحواذ، ويشجع على التحول السريع بعد استعادة الكرة، كما أنه يريد من فرقه أن تكون قوية في الضغط، ومرنة تكتيكيا، وأن تلعب بأسلوب جريء، ملتزم، وقتالي».

وأنهى لايبزغ الموسم الماضي، في المركز السابع، ليفشل في احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا للمرة الأولى منذ صعوده للدوري الألماني (بوندسليغا) في 2016.

وتمت إقالة ماركو روزه في مارس الماضي، وتولى زولت لوف تدريب الفريق كمدرب مؤقت في المباريات المتبقية.

وجاء تولي فيرنر لتدريب الفريق بعد أن تعذر التعاقد مع مرشحين آخرين مثل سيسك فابريغاس (كومو)، وأوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)، وروجيه شميت (سابقاً مع بنفيكا)، وساندرو فاغنر (حالياً في أوغسبورغ).

وقال فيرنر بعد نهاية الموسم إنه لن يجدد عقده مع بريمن لما بعد 2026، وهو ما جعل النادي ينفصل عنه بشكل فوري.

وقال فيرنر: «أنا سعيد جداً بتولي منصب المدير الفني لفريق لايبزغ، خلال مناقشاتنا المفصلة، كان من الواضح على الفور أن كلا الطرفين يتشاركان نفس الأفكار حول كيفية اللعب والعمل».

وأضاف: «لايبزغ يمثل أسلوب اللعب الجريء والهجومي بهوية واضحة، بالإضافة إلى تفكير طموح وهوية مميزة».