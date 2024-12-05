أرتيتا مدرب أرسنال يشيد بإرادة الفوز بعد تجاوز يونايتد

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فوز فريقه على مانشستر يونايتد بفضل الركلات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء أظهر قدرة الفريق اللندني على تسجيل الأهداف بطرق مختلفة وإرادته القوية لتحقيق الانتصار بعد فترة صعبة.

وسجل يورن تيمبر ووليام ساليبا هدفين من ركلتين ركنيتين ليساعدا أرسنال على الفوز 2-صفر، وهو الفوز الرابع على التوالي للفريق في كل المسابقات، بعد تعادل واحد وهزيمتين متتاليتين قبل فترة التوقف الدولي.

ورغم إصابة قلب الدفاع الأساسي جابرييل، فإن أرسنال واصل تشكيل تهديد مستمر من الركلات الركنية وكان بوسعه تسجيل أكثر من هدفين من مجموعة من الكرات الثابتة الخطيرة.

وقال أرتيتا، الذي ضحك لفترة وجيزة بعدما سُئل مرة أخرى عن كفاءة فريقه في التعامل مع الكرات الثابتة، إن هذا العنصر في أسلوب أرسنال هدفه أن يجعل الفريق متكاملا أكثر.

وقال للصحفيين "نريد أن نكون خطيرين وفعالين للغاية من كل النواحي، وفي كل مرحلة من مراحل اللعب ونحن نعمل على كل ذلك.

"كان بوسعنا التسجيل من اللعب المفتوح كما فعلنا ضد وست هام وضد سبورتنج (لشبونة)، لذلك فإن الفريق لديه اعتقاد حقيقي بأن لدينا العقلية اللازمة لتهديد المنافس من كل النواحي ومحاولة التسجيل".

ويأتي فوز أرسنال أيضا في الوقت الذي فقد فيه ليفربول المتصدر نقطتين بتعادله مع نيوكاسل يونايتد، وهو ما يعني أن أرسنال قلص الفارق إلى سبع نقاط مع المتصدر.

وأصر أرتيتا على أنه لم يسمح لتغير نتيجة مباراة ليفربول بالتأثير على أسلوبه في التعامل مع مباراة يونايتد، لكنه قال إن رد فعل فريقه على النكسات في وقت سابق من الموسم أظهر عقلية إيجابية.

وقال "الرغبة في الفوز موجودة. لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. صحيح أننا مررنا بالكثير خلال تلك الفترة، (بسبب) جدول المباريات ومركزنا في الترتيب. هناك الكثير من الأشياء وعلينا التفاعل معها.

"الأمر يتعلق بمحاولة تكرار الفوز في المرة القادمة. بعد أن فزنا بأربع مباريات متتالية، لم يعد ذلك يهم، يتعين علينا الذهاب إلى فولهام وأن نكون أفضل منه".