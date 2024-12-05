وسام أبو علي في قائمة الأهلي أمام أورلاندو

ضمت قائمة الأهلي المصري حامل اللقب المسافرة لجنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس في ثانية جولات دور المجموعات لدوري الأبطال لكرة القدم، المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تعافيه من إصابة، ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو السبت المقبل بعد فوزه في الجولة الأولى على إستاد أبيدجان من ساحل العاج في القاهرة.

وكان أبو علي أصيب في مشط القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026، كما شهدت القائمة التي أعلنها السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي انضمام اللاعب إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية عقب العفو عنه، بينما يغيب الحارس مصطفى شوبير للإصابة.