المدرب سانتو يمدد عقده مع نوتنغهام فورست حتى 2028

أعلن نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس تمديد عقد مدربه نونو إسبيريتو سانتو حتى صيف عام 2028 بعد مساهمته في تأهل الفريق إلى إحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1995 - 1996.

انضم المدرب البرتغالي نونو، الذي سبق له تدريب ولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام هوتسبير، إلى فورست في ديسمبر 2023 وساهم في تجنيب الفريق الهبوط قبل أن يقوده إلى المركز السابع في 2024 - 2025 وهو أفضل مواسمه في الدوري الممتاز منذ ثلاثة عقود. وكاد فورست أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا إذ أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.

وقال نونو في بيان بعد توقيع العقد الجديد لمدة ثلاث سنوات: «يسعدني أن أتمكن من مواصلة مسيرتنا مع هذا النادي الرائع».

وأضاف: «عملنا بجد شديد لبناء روابط مميزة بين اللاعبين والجماهير وجميع العاملين في النادي مما ساعدنا على تحقيق إنجازات رائعة الموسم الماضي». وتابع «هذا هو الوقت المناسب للعمل بجد أكبر من أي وقت مضى سعياً لصنع مزيد من الذكريات المميزة معاً».