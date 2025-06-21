إنتر ميلان للتعويض أمام أوروا.. ومواجهة ساخنة بين ريفر بليت ومونتيري

يدخل إنتر ميلان الإيطالي إلى منعطف حاسم في مشواره ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حينما يواجه أوروا ريدز الياباني، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

وكان إنتر ميلان قد استهل مشواره بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1 - 1، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو، والذي تولى المنصب خلفاً لسيموني إنزاجي، الذي رحل إلى تدريب الهلال السعودي.

وبدا الفريق متأثراً بهزيمته في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وما أعقب ذلك من انتقادات شديدة من الجماهير، وأوضاع غير مستقرة، أدت إلى رحيل إنزاغي.

لكن الفريق الأزرق والأسود، يعلم جيداً أن الفوز سيمنحه فرصة التأهل لدور الستة عشر، ولذلك يعتمد الفريق على أبرز نجومه، مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وقائد الفريق، والفرنسي ماركوس تورام، ولاعب الوسط نيكولو باريلا، والحارس السويسري المتألق يان سومر.

على الجانب الآخر، تلقى أوروا الهزيمة الأولى أمام ريفر بليت الأرجنتيني 3 - 1، بمستهل مشواره في المسابقة، ويعلم مدربه البولندي، ماتشي سكورزا، مدى صعوبة المهمة.

ورغم الهزيمة أمام ريفر بليت، أظهر الفريق الياباني بعض المحاولات الهجومية، لكن أداءه اتسم بالإنهاء السيئ للهجمات، ما حال دون تحويل الفرص إلى أهداف.

حسم

وفي مواجهة أخرى، يلتقي ريفر بليت الأرجنتيني مع مونتيري المكسيكي. ويدخل ريفر بليت المباراة منتشياً بفوزه في الجولة الأولى على حساب أوروا بثلاثية، لكن مونتيري قدم مباراة كبيرة أيضاً أمام إنتر ميلان، وافتتح التسجيل، قبل أن ينجح الفريق الإيطالي في تعديل النتيجة.

ويبرز اسم فرانكو ماستانتونو، الذي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية البطولة، كأحد نجوم ريفر بليت، الذي قدم أداء رائعاً في الجولة الأولى.

لكن الفريق المكسيكي يعتمد على النجم الإسباني سيرخيو راموس، الذي سجل هدفاً في شباك إنتر ميلان بالجولة الأولى، وسيوجد في المواجهة الثانية، التي قد تحمل بعضاً من ملامح وهوية المتأهلين للدور التالي.

هدف

تنطلق مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بمواجهة تجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وصن داونز الجنوب أفريقي.

وكان صن داونز، بطل دوري أبطال أفريقيا 2016، قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أولسان الكوري الجنوبي بهدف نظيف، فيما خيم التعادل السلبي على أول مباراة للفريق الألماني أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويبحث دورتموند عن تحقيق الفوز الأول في البطولة، والمضي قدماً في سعيه لبلوغ دور الستة عشر، وكان قد وجد صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز أمام الفريق البرازيلي بالجولة الأولى.

وبقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، كان دورتموند قد وصل للبطولة بوجوده ضمن تصنيف أفضل الفرق في أوروبا في السنوات الماضية، كما أنه وُجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر أمام ريال مدريد في الموسم قبل الماضي.

على الجانب الآخر، يسعى صن داونز إلى تحقيق فوز يبدو صعباً على الورق، في ظل الفوارق الفنية والتاريخية بينه وبين منافسه، لكن الفوز سيعني تأهلاً تاريخياً للفريق لدور الستة عشر، بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى.

وبرز اسم إكرام راينرز، مهاجم صن داونز، الذي نصب نفسه نجماً للفريق في ظهوره الأول بمونديال الأندية بنظامه الجديد، بعدما سجل هدف الفوز على أولسان في الجولة الأولى، وألغت تقنية (فار) هدفاً آخر.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يهدف فلومينينسي إلى تحقيق الفوز، حينما يواجه أولسان الكوري الجنوبي. وأهدر لاعبو فلومينينسي العديد من الفرص في مواجهة دورتموند، وأضاع الفريق فوزاً بدا قريباً، مع كثرة الفرص التي سنحت طوال المباراة.

لذلك يسعى ريناتو جاوتشو، مدرب فلومينينسي، إلى عدم إهدار الفرص مجدداً، في مواجهة الفريق الكوري الجنوبي، بطل آسيا 2020.

وسيعتمد فلومينينسي على نجمه وقائده تياجو سيلفا في قيادة خط دفاع الفريق، مع وجود أسماء أخرى، مثل كينو وجون أرياس، والهداف الأرجنتيني جيرمان كانو.

من جانبه، ستكون تلك المباراة بمثابة النقطة الفارقة في مشوار أولسان بالبطولة، حيث إن الهزيمة تعني وداعاً مبكراً للبطولة.

ولم يقدم أولسان المستوى المأمول في مواجهة صن داونز، واكتفى بالدفاع، وسط سيطرة الفريق الجنوب أفريقي على مجريات اللعب.