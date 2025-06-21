شراسة بوتافوغو تحوّل سان جيرمان من المجد الأوروبي إلى خيبة الأمل

وصل باريس سان جيرمان بطل أوروبا إلى كأس العالم للأندية لكرة القدم، يحدوه الأمل في التتويج بلقب البطولة، لكن الهزيمة أمام بوتافوغو فجر أمس، أظهرت أن البطولة ستشكل تحدياً كبيراً لهم.

وخسر بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي 0 - 1 أمام بوتافوغو بطل البرازيل، في ملعب روز بول في باسادينا، وهي النتيجة التي أشعلت المنافسة في المجموعة الثانية، وأثرت سلباً في الحالة المزاجية في معسكر باريس سان جيرمان، بعد فوزه الكبير 4 - 0 على أتليتيكو مدريد، في المباراة الافتتاحية.

وقال ديزريه دوي، الذي سجل هدفين في فوز باريس سان جيرمان الساحق 5 - 0 على إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، إن الفشل في استغلال الفرص التي أتيحت لهم، كلفهم الكثير.

وقال لاعب الوسط الهجومي «افتقرنا للفعالية. أتيحت لنا العديد من الفرص. سددوا فقط مرتين أو ثلاث، وسجلوا. كانوا أكثر فعالية أمام مرمانا».

وكشف نهج بوتافوغو الشرس وخطوطه المتقاربة، عن علامات الإرهاق في صفوف باريس سان جيرمان، بعد موسم طويل في كرة القدم المحلية والأوروبية، حيث عدلوا جدولهم في كاليفورنيا، للسماح للاعبين بالحصول على فترة راحة بعد الظهر، للتعافي بين جلسات التدريب.

وأجرى المدرب لويس إنريكي تغييرات على تشكيلته، إذ بدأ المباراة بدون لاعبيه الأساسيين، جواو نيفيز ونونو منديز وفابيان رويز وماركينيوس، الذين شاركوا بعد الاستراحة بحثاً عن الفعالية.

لكن حتى مع التعزيزات، فشل باريس سان جيرمان في اختراق دفاع بوتافوجو المتماسك. وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 36، عندما سدد إيجور جيسوس كرة قوية، سكنت شباك جيانلويجي دوناروما.

ولم يبحث لويس إنريكي عن أعذار، وأشاد بأبطال كوبا ليبرتادوريس على نهجهم.

وقال المدرب الإسباني «كان بوتافوغو أفضل فريق دفاعي واجهناه طوال الموسم، سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا. كانوا رائعين».

«كانوا ببساطة أكثر فعالية وخطورة في الهجمات المرتدة. سجلوا هدفاً رائعاً عن طريق جيسوس، وهذا منحهم دفعة معنوية حقيقية».

«لم نخلق الفرص التي اعتدنا عليها. نحن معتادون على اللعب أمام الفرق التي تدافع بعمق، ولكن في هذه الحالة، من الصعب دائماً اختراق دفاع منافس، نجح بوتافوجو في ذلك بشكل رائع، وأهنئهم».

ورغم سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة لفترات طويلة، فإنه افتقر للشراسة المعتادة، وقال دوي إن الهزيمة يجب أن تكون رسالة تحذيرية لهم.

وقال «رفعنا مستوى أدائنا في المواجهات الثنائية، لكن الفعالية كانت غائبة اليوم. يجب أن تساعدنا هذه المباراة على العودة. لم ينتهِ أي شيء بعد، لدينا مباراة أخرى وسنفوز بها».

ويواجه باريس سان جيرمان فريق سياتل ساوندرز في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، يوم الاثنين المقبل، ولم يتوقع لويس إنريكي أن تصبح الأمور أسهل.

وأضاف «إنها بطولة صعبة للغاية. كل مباراة ستكون هكذا».