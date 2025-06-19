الوحدة يعسكر بألمانيا في يوليو استعداداً للموسم الجديد

علمت «البيان» أن الوحدة سيقيم معسكره الخارجي في ألمانيا، لاحتضان تحضيرات الفريق استعداداً للموسم الجديد، إذ من المقرر إقامة المعسكر في يوليو المقبل، ويستمر حتى بداية أغسطس، يخوض خلاله الفريق الأول عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى.

وكان من المقرر أن ينطلق المعسكر الخارجي في ألمانيا يوم 5 يوليو، ولكن قد يتم تغيير الموعد، إذ سيتم الاستقرار على موعد المعسكر النهائي عقب الانتهاء من التفاصيل كافة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبدأ الوحدة إعداده بالتجمع الداخلي مطلع الشهر المقبل بالفحوصات الطبية والقياسات البدنية التي تستغرق أياماً عدة، وخوض بعض التدريبات قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.

واقترب «العنابي» من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق والذي سيتولى المهمة في الموسم المقبل خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش الذي رحل عن الوحدة عقب نهاية عقده الموسم المنصرم، إذ كثف النادي جهوده خلال الأيام الماضية لحسم ملف المدرب، بعدما كان قد دخل في مفاوضات مكثفة مع الألماني فرانكو فودا أحد أبرز المرشحين لقيادة الوحدة، لكن ارتباطه بمنصبه الحالي كمدير فني لمنتخب كوسوفو أوجد صعوبات في المفاوضات في ظل تمسك اتحاد الكرة في كوسوفو باستمرار المدرب الألماني خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وستتضح الصورة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويقود فودا منتخب كوسوفو منذ فبراير 2024، وله تجارب ناجحة عدة أبرزها قيادته لمنتخب النمسا بين عامي 2017 و2022، وحقق عدداً من الألقاب مع نادي ستورم جراتس النمساوي، كما قاد كايزر سلاوترن الألماني وزيورخ السويسري.

وعلى صعيد اللاعبين، علمت «البيان» أن الثنائي البرتغالي جيانلوكا مونيز والكاميروني ليونيل وامبا سيكونان خارج حسابات الوحدة في الموسم المقبل، إلى قائمة المغادرين عن الفريق.

ورحل عن الوحدة نهاية الموسم المنصرم لنهاية العقود، الإيراني أحمد نور الله، والأوزبكي إيركينوف، والكولومبي كيفن أغوديلو، والحارس راشد علي الذي انتقل إلى خورفكان في صفقة انتقال حر بعد 8 سنوات قضاها في صفوف «أصحاب السعادة» حقق خلالها أكثر من لقب أبرزها كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر وكأس السوبر الإماراتي القطري.

ويسعى الوحدة إلى انتداب 3 أجانب جدد في ظل استمرار الثنائي، المهاجم السوري عمر خريبين هداف الفريق في الموسمين الأخيرين، والمرتبط بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لموسم آخر، ولاعب خط الوسط الإيراني محمد رسول قرباني الذي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

ويخوض الوحدة موسماً قوياً يحارب خلاله على جبهات عدة، أبرزها دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تأهل الفريق لدور المجموعات مباشرة عقب احتلاله المركز الثالث في دوري المحترفين الموسم الأخير، والعودة للمنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2010، إلى جانب كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين.