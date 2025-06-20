بايرن يصطدم ببوكا جونيورز وبنفيكا في نزهة أمام أوكلاند

يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراة مثيرة بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025 على ملعب هارد روك في ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحقق العملاق البافاري فوزاً تاريخياً بعشرة أهداف دون رد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مشواره بالمونديال، لكنه هذه المرة سيواجه مهمة أصعب، ورغم ذلك يبقى المرشح الأوفر حظاً للفوز أمام المارد الأرجنتيني.

ويتوقع بايرن مواجهة حامية الوطيس أمام أحد أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في العالم، إذ يدخل بوكا جونيورز هذه البطولة وهو يحمل 22 لقباً دولياً، وكاد أن يضيف لقب كأس العالم للأندية إلى خزائنه في عام 2007، لكن ميلان المدجج بالنجوم تفوق عليه بنتيجة 4 - 2 في النهائي.

وتعادل الفريق الأزرق والذهبي «بوكا جونيورز» مع بنفيكا البرتغالي بهدفين لمثلهما في مباراته الأولى، ويتطلع الآن إلى مفاجأة حامل لقب الدوري الألماني.

وخاض بوكا جونيورز مواجهة أكثر تنافسية في الجولة الأولى، حيث تقدم بشكل مفاجئ بهدفين مبكرين ضد بنفيكا مساء الاثنين الماضي، لكنه اكتفى بالتعادل بعد أن استقبل هدف التعادل المتأخر من نيكولاس أوتاميندي.

وكانت المباراة مثيرة، إذ شهدت ثلاث بطاقات حمراء وأربعة أهداف وفرصاً كثيرة من الفريقين.

وفي أورلاندو، سيحاول بنفيكا البناء على تعادله المثير مع بوكا جونيورز، واستغلال حالة الوهن التي يعاني منها أوكلاند سيتي بعد هزيمته التاريخية أمام بايرن، والخروج فائزاً من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للأدوار الإقصائية.

ويسعى بنفيكا، تحت قيادة مدربه برونو لاجي، إلى المنافسة بقوة على التأهل من المجموعة الثالثة مستغلاً القدرات الهجومية الهائلة التي يمتلكها، فرغم خسارة المنافسة أمام غريمه سبورتنغ لشبونة في مسابقتي الدوري والكأس الموسم الماضي، سجل الفريق 84 هدفاً في الدوري البرتغالي الممتاز.

وبعد الخسارة في أول مباراة لهما بكأس العالم للأندية في أمريكا، يتنافس فريقا لوس أنجلوس إف سي الأمريكي والترجي التونسي على حصد الفوز الأول في المونديال عندما يلتقيان وجهاً لوجه على ملعب جيوديس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

ويدخل الفريق الأمريكي المباراة بعد خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في الجولة الأولى كما عانى المارد الأفريقي أيضاً من هزيمة بنفس النتيجة أمام العملاق البرازيلي فلامينغو.

وفي فيلادلفيا، سيسعى تشيلسي إلى مواصلة بدايته القوية في المونديال عندما يواجه فلامينغو، الذي سيحاول بدوره الخروج بنتيجة إيجابية للاقتراب من الأدوار الإقصائية.

وخاض الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي مواجهة لوس أنجلوس بصفوف شبه كاملة للمباراة الافتتاحية، ومن المتوقع أن يبقي على نفس التشكيلة خلال الاختبار الأصعب ضد فلامينغو.

وقد يشهد تشيلسي بعض التبديلات في المباراة الأخيرة ضمن دور المجموعات ضد الترجي التونسي، لكن بشرط حسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر قبلها. ورغم الفوز في المباراة الأولى، يصعب استخلاص الكثير من الاستنتاجات من المباراة أمام لوس أنجلوس، حيث يحتل الفريق الأمريكي حالياً المركز الخامس في القسم الغربي.

واستفاد تشيلسي أيضاً من الظروف المحيطة، حيث خاض المباراة على ملعب مكيف، بينما تقام مباراتاه القادمتان على بعد مسافة قصيرة من مركز تدريبه في فيلادلفيا، لذا، من المتوقع أن يكون في حالة جيدة لخوض المواجهة أمام فلامينغو.

من جانبه يسعى فلامينغو للبناء على ما حققه بالفعل في المونديال وحتى من قبل انطلاق البطولة، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي بعد 11 جولة من الموسم، كما أنه لم يخسر في 15 من آخر 16 مباراة له على مستوى كافة المسابقات، وحقق خمسة انتصارات متتالية.

وتحت إشراف المدرب فيليبي لويس، مدافع تشيلسي السابق، كان فلامينغو صلباً في الدفاع أيضاً، حيث حافظ على نظافة شباكه سبع مرات في آخر ثماني مباريات، كما يضم الفريق وجهاً مألوفاً آخر وهو جورجينيو، الذي شارك في 213 مباراة مع البلوز.